Летом парень сдал повторное комплексное тестирование, набрал 122 балла и стал обладателем образовательного гранта. В результате Онгарбаев автоматически был переведен на бесплатную основу. Но в конце сентября педагоги вдруг сообщили ему, что студент не имеет права обучаться на гранте. Выяснилось, что при сдаче документов произошла техническая ошибка, поэтому парень должен вернуться на платное обучение. Это стало поводом для скандала. Онгарбаев обратился с иском в суд в отношении медуниверситета. - Мне говорят, что я получил грант по категории «оралман». Но я не писал, что не являюсь гражданином Казахстана. Просто указал, что родился в Каракалпакстане. И теперь с сентября меня выгоняют из вуза. Не дают учиться, требуют, чтобы либо забирал документы, либо переводился на платное. Но я то сдавал на грант, потому что родителям не по силам оплачивать по 700 тысяч тенге в год. Готовился к этому тестированию, набрал своим трудом эти 122 балла. Да и приказа о моем отчислении нет, - рассказал Рустем Онгарбаев. В самом вузе подтвердили, что приказа от министерства образования о том, чтобы забрать грант и отчислить студента, действительно, нет. Но настаивают, что студенту необходимо либо продолжить обучение за деньги, либо вообще забрать документы. Преподаватели, как выяснилось, даже обратились в полицию, чтобы там разобрались, может обучаться по гранту Рустем Онгарбаев или нет. - Да, мы написали в ДВД. Пусть дадут свою оценку. Мы не можем его оставить на бесплатном отделении. Он ведь не орламан по статусу, хотя грант выиграл именно по этой категории. Возможно, во время приема документов произошла ошибка. Это может быть и человеческий фактор. Но факт остается фактом – грант ему не положен, - настаивает проректор Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М. Оспанова Талгар Абилов. С начала этой недели Рустема Онгарбаева уже не подпускают к порогу вуза. Парень ждет судебных тяжб.