С первого марта в Атырауской области начнётся отбор в региональный кадровый резерв, сообщил руководитель аппарата акима Атырауской области Нурлыбек Женисбекулы. Кандидаты смогут получить работу в государственных учреждениях. Чтобы участвовать, нужно быть моложе 35 лет и иметь опыт работы три года. Желающие могут подать заявку на сайте «onir.pkrezerv.gov.kz».

Претенденты, которых выберут, после обучения смогут работать на государственных должностях корпуса «Б» в местных исполнительных органах.

– Отбор проводится по шести направлениям – индустрия и производство, экономика и финансы, социальная сфера, а также жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура, агропромышленный комплекс, вопросы земельных отношений и цифровизации. Стоит отметить, что, учитывая приоритеты развития социально-экономической ситуации и системы государственного управления в регионе, конкретное количество резервистов и секторальные направления определяются региональными кадровыми комиссиями, – сообщил руководитель аппарата области Нурлыбек Женисбекулы.

Руководитель департамента государственной службы РК Ерлан Ермаханбетов отметил, что для вхождения в состав регионального кадрового резерва кандидаты должны пройти комплексный отбор, состоящий из пяти этапов.

– Первый этап предусматривает прием документов кандидатов для участия в отборе в резерв с 1 по 31 марта. Второй этап – тестирование по знанию законодательства и оценке личных качеств. Тестирование проводится в офлайн-формате в двух блоках в тестовых залах филиала Академии государственного управления. Третий этап – оценка компетенций – проходит в офлайн-формате на базе Академии государственного управления в Астане. Четвертый этап – структурированное интервью в комиссии. Проводится в формате презентации проекта по выбранному кандидатом секторальному направлению. На пятом этапе на заседании комиссии выносится предложение о приеме кандидатов в резерв, – заявил Ерлан Ермаханбетов.

Результаты каждого этапа будут публиковаться в течение одного рабочего дня после принятия решения комиссией на интернет-ресурсах, в личных кабинетах кандидатов и на сайте проекта. Также кандидаты могут выбрать язык прохождения отбора, дату и время проведения каждого этапа. Срок обучения в региональном резерве составляет два года.