По данным областной прокуратуры, в Казталовском районе выявлены нарушения в сфере ветеринарии. Так, при реализации 11 тысяч голов скота не провели исследования крови на бруцеллез.

Кроме этого33 тысяч голов крупно-рогатого скота необоснованно вакцинировали от болезни «Эмкар». На прививки потрачено чуть более 1,1 миллиона тенге. Биометрические ямы также не соответствовали установленным законом требованиям.

В итоге за нарушения к ответственности по статье 406 КоАП РК «Нарушение законодательства РК в области ветеринарии» привлекли двоих должностных лиц. Им также пришлось возместить ущерб государству.

Нарушения во время вакцинации допустили и в Жанибекском районе. Прокуроры выявили более трех тысяч случаев. К ответственности привлекли семь должностных лиц, в том числе один руководитель территориальной ветеринарной станции. Государству возмещены 112 тысяч тенге.