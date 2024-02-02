В Акмолинской областной детской больнице в Кокшетау скончался 10-летний ребенок, передает @liter.kz. Накануне ему сделали обрезание, но уже через пару дней он поступил в стационар в тяжелом состоянии.

Мальчику из села Аккудук СКО в областной больнице сделали обрезание – иссечение крайней плоти – под местным наркозом. Спустя два дня он вернулся сюда уже в тяжелом состоянии, у него были боли в области послеоперационной раны.

— Состояние ребенка было тяжелое, медицинская помощь оказана в полном объеме, не исключается анафилактической шок на введение обезболивающего препарата, проведены реанимационные мероприятия, но эффекта не было. 31 января в 18:20 констатирована биологическая смерть, – сообщили Kazinform в больнице.

По факту случившегося назначили судебно-медицинскую экспертизу.