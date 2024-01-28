По информации Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, при проведении рейда сотрудники инспекции остановили двух мужчин на мотоцикле "Урал". Браконьеров 38 и 32 лет задержали на берегу реки Шарон Курмангазинского района.

В мотоцикле инспекторы обнаружили 107,5 кг рыбы: судак, сазан, жерех, лещ, карась, вобла. Кроме того, в мотоцикле нашли и орудия лова: шесть сетей, багор, лом и топор.

ПО предварительным подсчетам ущерб составляет 663 тысячи тенге.

По факту браконьерства начато расследование.