О происшествии на своей странице в Facebook рассказал Бакыт Каменов. Мертвых животных нашли в возле поселка Калмакты Махамбетского района. На видео мужчина рассказывает, что около 40 туш лежат в степи. У животных умертвили, вырезали внутренности и рога.

Между тем, в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии сообщили, что по данному факту начато расследование.

По факту обнаружения 38 туш сайгаков в районе поселка Калмакты Тандайского сельского округа Махамбетского района и в последующем выложенные в Facebook Бакытом Каметовым, материалы 26 января 2024 года зарегистрированы в отделе полиции района по статья 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Ведутся следственные мероприятия. О результатах следственных мероприятий будет сообщено дополнительно, - говорится на сайте комитета.

По информации ведомства, мероприятия по регулированию численности сайгаков на территории Атырауской области начались 16 января 2024 года, согласно утвержденному алгоритму действий по механизму регулирования сайгаков и его дериватов. Регулирование численности сайгаков осуществляется непосредственно при сопровождении инспекторов РГКП «ПО Охотзоопром».

В соответствии с утвержденным алгоритмом, туши сайгаков полученные в результате регулирования в обязательном порядке направляются в мясокомбинаты для ветеринарного контроля без желудочно-кишечного тракта, но с внутренними органами, головой и шкурой, ветеринарами проводится осмотр туш и выдается ветеринарная справка. Рога сайгака отделяются под контролем ответственного за учет дериватов сотрудника РГКП «ПО Охотзоопром» и госинспекторов с соблюдением установленных требований и подлежат обязательной маркировке с последующей передачей в РГКП «ПО Охотзоопром» для хранения, - говорится в сообщении ведомства.