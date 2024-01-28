Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту угона ВАЗ-2114 со двора многоэтажного дома, полицейские нашли пропавший автомобиль на территории кемпинга в Айтекебийском районе.



Изучив записи камер видеонаблюдения им удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался житель Актобе, который ранее уже отбывал наказание за аналогичные преступления.

Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что машину угнал чтобы доехать в соседнюю область, но оставил ее после того, как закончилось топливо.

По факту угона проводится досудебное расследование.