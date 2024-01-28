По какой цене отпускают продукты из Стабфонда ЗКО

По информации АО «СПК «Aqjaiyq», корпорация на постоянной основе ведет работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

На сегодняшний день в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары выделено 5,3 млрд тенге, из них для формирования стабилизационного фонда 2,5 млрд тенге и в рамках механизма «оборотная схема» 2,8 млрд тенге. В настоящее время в запасе имеется 14281 тонна продовольственных товаров, на общую сумму 3,1 млрд тенге, в рамках механизма «оборотная схема», заключенных форвардных договоров и прямого закупа в стабилизационный фонд, - сообщили в СПК.

По данным ведомства, минсельхозом обозначены восемь видов продовольственных товаров, по которым необходимо обеспечение потребности населения: картофель, морковь, лук, капуста из расчета 30% от трех месячной нормы потребления городского населения и по крупяным изделиям (рис, гречка, сахар, макароны) из расчета 30% от трех месячной нормы потребления населения области.

Из 8 видов товаров обеспеченность более 100% имеется по семи видам, только по рису обеспеченность составляет 51,2%, однако на сегодняшний день в регионе имеется достаточное количество риса для покрытия потребности населения и направлено соответствующее письмо в МСХ РК, отмечают в СПК. Всего в запасе стабилизационного фонда имеется 12 видов продовольственных товаров.

Для регулирования цен на рынке области и недопущения резких скачков корпорацией проводится товарная интервенция продовольственных товаров.

На сегодняшний день она проводится по 10 позициям, таким как яйца куриные (ТОО «Акас» - для населения города яицо 473тг/десяток), хлеб из муки 1 сорта (в киосках «Желаев Нан»), рожки, масло подсолнечное, молоко 2,5% жирности, рис, крупа гречневая, капуста, морковь, картофель.

Реализация товаров осуществляется в более чем 60 торговых точках Уральска.

А вот цены, по которым продукты отпускаются из Стабфонда ЗКО:

Наименование Цена отпуска

СПК Цена в

г.Уральск (+10%) Цена в

районах (+15%) Цена по

данным БНС

/стат. данные/16.01.2024г. Яйца С1 430 473 - 530 Макаронные изд. 250 275 287 339 Масло подс. 525 577 603 787 Молоко 2,5% жирн. 260 286 299 360 Рис 390 429 448 509 Крупа гречневая 300 330 345 313



Таблица АО «СПК «Aqjaiyq»