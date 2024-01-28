По информации АО «СПК «Aqjaiyq», корпорация на постоянной основе ведет работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.
На сегодняшний день в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары выделено 5,3 млрд тенге, из них для формирования стабилизационного фонда 2,5 млрд тенге и в рамках механизма «оборотная схема» 2,8 млрд тенге. В настоящее время в запасе имеется 14281 тонна продовольственных товаров, на общую сумму 3,1 млрд тенге, в рамках механизма «оборотная схема», заключенных форвардных договоров и прямого закупа в стабилизационный фонд, - сообщили в СПК.
По данным ведомства, минсельхозом обозначены восемь видов продовольственных товаров, по которым необходимо обеспечение потребности населения: картофель, морковь, лук, капуста из расчета 30% от трех месячной нормы потребления городского населения и по крупяным изделиям (рис, гречка, сахар, макароны) из расчета 30% от трех месячной нормы потребления населения области.
Из 8 видов товаров обеспеченность более 100% имеется по семи видам, только по рису обеспеченность составляет 51,2%, однако на сегодняшний день в регионе имеется достаточное количество риса для покрытия потребности населения и направлено соответствующее письмо в МСХ РК, отмечают в СПК. Всего в запасе стабилизационного фонда имеется 12 видов продовольственных товаров.
Для регулирования цен на рынке области и недопущения резких скачков корпорацией проводится товарная интервенция продовольственных товаров.
На сегодняшний день она проводится по 10 позициям, таким как яйца куриные (ТОО «Акас» - для населения города яицо 473тг/десяток), хлеб из муки 1 сорта (в киосках «Желаев Нан»), рожки, масло подсолнечное, молоко 2,5% жирности, рис, крупа гречневая, капуста, морковь, картофель.
Реализация товаров осуществляется в более чем 60 торговых точках Уральска.
А вот цены, по которым продукты отпускаются из Стабфонда ЗКО:
|Наименование
|Цена отпуска
СПК
|Цена в
г.Уральск (+10%)
|Цена в
районах (+15%)
|Цена по
данным БНС
/стат. данные/16.01.2024г.
|Яйца С1
|430
|473
|-
|530
|Макаронные изд.
|250
|275
|287
|339
|Масло подс.
|525
|577
|603
|787
|Молоко 2,5% жирн.
|260
|286
|299
|360
|Рис
|390
|429
|448
|509
|Крупа гречневая
|300
|330
|345
|313
Таблица АО «СПК «Aqjaiyq»