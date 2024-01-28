В Актобе задержан подозреваемый, обманувший семь предпринимателей, сообщает департамент полиции Актюбинской области.



Задержанный искал среди своих знакомых людей, кто хотел взять кредит по низкой процентной ставке. Он предлогал помощь в оформлении кредита через фонд поддержки предпринамательства на пять млн тенге и брал с потерепвших по одному миллиону тенге за свои услуги. В конечном итоге потерпевшие оставались без денег и без кредита.

На сегодняшний день установлены семь потерпевших. Общий ущерб состовляет семь млн тенге. Деньги подозреваемый уже портатил.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование.