О первых фактах привлечения к ответственности за фейки о землетрясении сообщает прокуратура Алматы.

Так, по информации ведомства, на фоне произошедшего землетрясения в различных социальных сетях и мессенджер чатах, неизвестные размещали ложные сообщения о последствиях природного катаклизма, что в свою очередь посеяло панику среди казахстанцев.

По фактам совершения подобных действий в настоящее время установлены личности двух женщин 1995 и 2006 годов рождения. Указанные лица привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 456 КоАП РК "Размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка" с наложением взыскания в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей (36 920 тенге). Работа в этом направлении продолжается, - сообщается на сайте прокуратуры Алматы.

Землетрясение в Алматы произошло в 00:09 23 января. Эпицентр был расположен в 264 километрах на юго-востоке от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Магнитуда составила 6,7 баллов, землетрясение произошло на глубине 65 километров. Жители Алматы ощутили толчки силой пять баллов, а жители Шымкента два.