В режиме онлайн. Год пандемии коронавирусной инфекции в Казахстане

2020 год запомнится человечеству надолго. На планете бушевал ранее неизвестный вирус, которому дали название COVID-19. Первый случай заражения коронавирусом нового типа в Китае был выявлен еще 17 ноября 2019 года. Речь идет о 55-летнем жителе провинции Хубэй, откуда стал распространяться коронавирус. То, что тогда казалось далеким и невозможным, позже захватило весь мир, изменив привычный образ жизни миллионов людей на земле. Иллюстративное фото из архива "МГ" "Наконец-то появится коронавирус" Новый вирус не обошел стороной и Казахстан. 10 марта во время пресс-конференции экс-главный санврач с