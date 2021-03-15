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Социум

В режиме онлайн. Год пандемии коронавирусной инфекции в Казахстане

2020 год запомнится человечеству надолго. На планете бушевал ранее неизвестный вирус, которому дали название COVID-19. Первый случай заражения коронавирусом нового типа в Китае был выявлен еще 17 ноября 2019 года. Речь идет о 55-летнем жителе провинции Хубэй, откуда стал распространяться коронавирус. То, что тогда казалось далеким и невозможным, позже захватило весь мир, изменив привычный образ жизни миллионов людей на земле. Иллюстративное фото из архива "МГ" "Наконец-то появится коронавирус" Новый вирус не обошел стороной и Казахстан. 10 марта во время пресс-конференции экс-главный санврач с
Арайлым Усербаева
В режиме онлайн. Год пандемии коронавирусной инфекции в Казахстане
2020 год запомнится человечеству надолго. На планете бушевал ранее неизвестный вирус, которому дали название COVID-19. Первый случай заражения коронавирусом нового типа в Китае был выявлен еще 17 ноября 2019 года. Речь идет о 55-летнем жителе провинции Хубэй, откуда стал распространяться коронавирус. То, что тогда казалось далеким и невозможным, позже захватило весь мир, изменив привычный образ жизни миллионов людей на земле.
В режиме онлайн. Год пандемии коронавирусной инфекции в Казахстане
В режиме онлайн. Год пандемии коронавирусной инфекции в Казахстане
Иллюстративное фото из архива "МГ"  "Наконец-то появится коронавирус" Новый вирус не обошел стороной и Казахстан. 10 марта во время пресс-конференции экс-главный санврач страны Жандарбек Бекшин произнес судьбоносные слова: "По нашему прогнозу где-то с 11-16 марта у нас должен наконец-то появиться коронавирус в стране" (спустя 10 дней он покинул свой пост. Связано это с его предсказанием или нет - неизвестно).  Действительно как в воду глядел, 13 марта в стране были зарегистрированы первые случаи заражения инфекцией, первая смерть была зафиксирована 26 марта в городе Нур-Султан. Заболевшими оказались двое жителей Алматы, которые прилетели из Германии. 16 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим ЧП, школьников и студентов отпустили на каникулы, границы закрыли, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, детским садам и вовсе запретили работать. Тех, кто пытается посеять панику, обещали непременно наказать. Тем, кто на период чрезвычайного положения остался без работы, президент поручил выплатить по 42500 тенге. Сумма, конечно, не большая, но для многих оказалась значимой. Ведь к такому повороту событий никто не был готов, миллионы людей остались без заработка и такая помощь от государства оказалась как нельзя кстати. Однако получить заветные 42500 тенге оказалось не так-то уж просто, казахстанцы проходили целый квест. Программа, созданная для подачи заявок, не выдержала такой наплыв посетителей и просто-напросто рухнула. Ведь за пособием обращались не только те, кто действительно остался без работы. Пошли слухи, что на таких людей заведут уголовное дело, и некоторые поспешили вернуть 42500 тенге. Первые случаи заражения в ЗКО Наш регион активно начал готовиться к волне коронавирусной инфекции еще задолго до его появления. Госорганы перешли на усиленный режим работы, был создан оперативный штаб при областном и городском акиматах, запретили массовые мероприятия, отменили пятничный намаз в мечетях, начали дезинфицировать остановочные павильоны, скамейки, закрыли рынки и ТРЦ, на границах ЗКО с другими областями выставили блокпосты, власти призывали людей сидеть дома.  Разрешили выходить лишь в магазины и аптеки, которые расположены не дальше двух километров от дома. Многие тогда подумали: "Недельки две посидим дома и все", но не тут-то было. Улицы опустели, впрочем как и аптечные полки. Уральцы элементарно не могли найти медицинские маски, антисептики и парацетамол, а если и находили, то приходилось выкладывать кругленькую сумму. В вынужденную моду вошли многоразовые тканевые маски, шитьем которых занимались все кому не лень. Но это нас не спасло, 29 марта в области выявили первые два случая заболевания COVID-19. Заразившимися оказались жительница Уральска и Аксая, первая приехала из Атырауской области, вторая - из РФ. Вопиющим оказался тот факт, что персональные данные первой заболевшей женщины оказались достоянием всех казахстанцев. В мессенджерах распространили рассылку, в которой содержались ФИО заразившейся, адрес проживания и другие подробности. Позже редакция газеты "Мой ГОРОД", где работает заболевшая Алия, опубликовала официальную информацию. Женщина написала заявление в полицию и в прокуратуру с требованием найти тех, кто "слил" ее данные в сеть, полицейские начали досудебное расследование. И вот спустя почти год полицейские сообщили, что уголовное дело по статье 147 УК РК "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите" направлено в прокуратуру. – Мы направили дело в прокуратуру, а по поводу подозреваемых мы не можем давать никаких сведений, - сообщили в полиции. Однако получить какую-либо информацию по этому поводу в областной прокуратуре нам не удалось. Сама Алия говорит, что распространение ее личных данным нанесло ей огромный психологический урон. – Мне звонили родственники, друзья, знакомые и партнеры, все были в шоке от такой новости. Это еще больше усугубило мое состояние. В социальных сетях началась травля, меня чуть ли не проклинали. Хотя, по сути, я не сделала ничего плохого, закон не нарушила, ничего криминального не делала. Я просто заразилась вирусом, от которого никто не был защищен. До сих пор отхожу от пережитого шока, была депрессия. Я намерена дойти до конца и выяснить, кто распространил мои личные данные, - рассказала Алия. "Покажите нам хоть одного зараженного!" Дальше пошла "цепная реакция", из разных частей города начала поступать информация об оцепленных домах и о людях в белых "скафандрах". По всей территории ЗКО установили 90 блокпостов. Люди разделились на две группы - те, кто верит в существование вируса и те, кто напрочь отказывался этого делать. – Покажите нам хоть одного заболевшего! Нет никакого вируса. Есть какие-то другие причины держать людей взаперти! - возмущались люди. – Берегите себя и своих близких, люди! Это страшная болезнь, - твердили другие. 1 мая в областной инфекционной больнице и вовсе случилось непредвиденное обстоятельство. Пациенты вытолкнули дверь больницы и требовали немедленно выписать их. Люди были уверены, что абсолютно здоровы, хотя результаты ПЦР-теста показывали обратное. 11 мая в Казахстане был завершен режим чрезвычайного положения, однако карантинные ограничения остаются в силе и сегодня. В то же время число инфицированных в области, да и в стране продолжало расти. Причинами роста числа заразившихся стали вахтовики, которые начали приезжать с тенгизского месторождения, и казахстанцы, которые возвращались из-за рубежа. Одновременно в области велась активная борьба с нарушителями карантина. Несмотря на запреты, люди умудрялись устраивать семейные мероприятия в ресторанах и кафе. Владельцев увеселительных заведений начали штрафовать, и тогда уральцы нашли другой способ. Дни рождения, свадьбы и садака стали проводить в арендованных коттеджах и частных домах. Но и такие случаи начали выявлять члены мониторинговой группы. Временное послабление С 11 мая в регионе начали вводить поэтапное послабление карантина, заработали продовольственные рынки, детские сады, вещевые рынки, непродовольственные магазины, сняли блокпосты, людям разрешили прогуливаться, возобновили авиарейсы. Школьники и студенты завершили учебный год дистанционно, а выпускникам, несмотря на многочисленные просьбы, запретили проводить выпускные вечера. Закрытыми оставались рестораны, кафе и банкетные залы. Тогда рестораторы Уральска сначала просили, а потом требовали разрешить им работать, при этом они обещали соблюдать все санитарные нормы. Они заявили, что их бизнес несколько месяцев простаивает, а им нужно оплачивать кредиты и погашать долги. Но власти были непреклонны: "До стабилизации эпидситуации ничего сделать не можем!".  Первые жертвы Первая смерть в области была зарегистрирована 30 мая. Погибшим оказался 53-летний мужчина, который работал вахтовым методом на месторождении "Тенгизшевройл". Посмертным диагнозом мужчины явилась коронавирусная инфекция тяжёлой степени, двухсторонняя полисегментарная интерстициальная пневмония, дыхательная недостаточность 3 степени. Тело умершего родственникам выдавать не стали, хоронили в закрытом цинковом гробу. Тогда у людей возникли другие сомнения: количество умерших от COVID-19 намного больше официальной статистики. Подозрение вызвало то, что в июне количество умерших от коронавирусной инфекции по официальным данным было семь человек, а по факту на кладбище было захоронено 16 человек. Тогда в управлении здравоохранения ответили, что в общую статистику включаются именно те пациенты, причиной смерти которых явился именно вирус COVID-19, а не те хронические заболевания, которые были у пациентов. Хотя хоронят их на одном кладбище. К тому времени количество заразившихся продолжало расти. В инфекционной больнице не хватало мест, стационары пришлось открыть на базе других медицинских учреждений, а городскую многопрофильную больницу и вовсе переоборудовали в инфекционную. Тогда было решено построить модульную инфекционную больницу на 200 мест в микрорайоне Жулдыз. Обошлась она в семь миллиардов тенге, деньги были выделены из республиканского бюджета. В январе 2021 года больницу сдали в эксплуатацию. Уроки в режиме онлайн Ближе к новому учебному году начались разговоры о дистанционном обучении. Многие до конца не хотели верить, что изучать школьные предметы придется не в стенах школы, но худшие прогнозы сбылись. Учебный год в режиме онлайн начали не только школьники, но студенты вузов и сузов. Учиться в оффлайн режиме разрешили только первоклассникам, и то не всем. Количество школьников в дежурных классах не должно было превышать 15 человек, классы пришлось разделить на две группы. Некоторые первоклашки по заявлению родителей предпочли учиться из дома. 1 сентября вместо торжественных линеек, нарядных школьников, искренних поздравлений и пышных букетов в школах царила тишина, дети в масках небольшими группами заходили в свои классы, а родители провожали их у ворот. Так продолжилось до третьей четверти, и только с 1 марта ученики 1-5 классов общеобразовательных и 1-7 классов международных школ перешли на комбинированный формат обучения. Таким образом страна начала возвращаться к привычному образу жизни. Однако разрешить курсирование межобластных пассажирских автобусов санврачи почему-то не торопились. Разрешено было ездить лишь в те города, расстояние между которыми не превышает 300 километров. Расстояние между Уральском и Атырау, а также между Уральском и Актобе превышает 500 километров. Соответственно наш автобусный парк простаивал. После многочисленных смертельных аварий на трассах ЗКО жители региона и вахтовики начали требовать разрешить движение межобластных автобусов, и только 4 марта главный санврач Казахстана дал добро. Вакцинация как спасение Много слов было сказано и о вакцине от коронавирусной инфекции. В Казахстане, соответственно и в ЗКО, массовая вакцинация началась 1 февраля. В первую очередь прививку от КВИ получили работники инфекционных стационаров, станций скорой медицинской помощи и врачи-эпидемиологи. Всего от COVID-19 планируется привить 180 тысяч жителей ЗКО. К слову, для прививок населения будет использоваться препарат российского производства "Спутник V". Кроме этого, третью стадию клинических испытаний проходит казахстанская вакцина "KazCOVID-in", по завершении которой планируется и ее использовать для прививания западноказахстанцев.  Это единственный способ предотвратить новые вспышки и новые смерти. Если все пойдет по плану, к концу года будет вакцинировано 6 миллионов человек и страна сможет вернуться к нормальной жизни. Одним из первых заветный укол получил главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев. Кстати, он в представлении не нуждается. Можно без преувеличения сказать, что этого человека знают все - от мала до велика. Его постановления каждый раз вызывали бурю негативных эмоций у западноказахстанцев. Но несмотря на это, Мухамгали Арыспаева можно назвать "Человеком коронавирусного года в ЗКО". Ведь во всех регионах санитарные врачи сменялись по несколько раз. Примером тому можно назвать соседнюю Атыраускую область, там с начала пандемии сменились восемь санитарных врачей, а в Казахстане - три. Поэтому надо отдать должное выносливости и преданности делу Мухамгали Арыспаева. И вот спустя год количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Казахстане достигло более 220 тысяч человек, около 14 тысяч из которых приходится на долю ЗКО. Более 204 тысяч человек смогли побороть эту болезнь. Болезнь еще не отступила Как бы то ни было, коронавирусная инфекция научила нас, жителей планеты, многому. Мы воочию убедились, насколько важно соблюдать гигиену, регулярно мыть руки и следить за здоровьем своих близких. Он дал понять, что счастье заключается в таких элементарных вещах, как дышать полной грудью, спокойно прогуляться по парку, общаться с людьми, обнимать и целовать близких и родных не боясь при этом заразиться или получить штраф. На днях глава государства Касым-Жомарт Токаев так же высказался по поводу "годовщины" пандемии COVID-19. Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил казахстанцам, что коварная болезнь все еще несет большую угрозу. – Ровно год назад ВОЗ объявила о начале пандемии. За это время Казахстан, как и весь мир, прошел через многие трудности. Государство приняло решительные меры для защиты жизни и здоровья граждан. В период ЧП люди, оставшиеся без источника дохода, получили финансовую и другую помощь. Благодаря единству, взаимной поддержке мы смогли преодолеть наиболее острую фазу пандемии. Но эта коварная болезнь все еще несет большую угрозу. Окончательно победить вирус можно только через вакцинацию. Призываю всех соотечественников беречь себя и окружающих, - написал в Twitter глава государства. Психологическое напряжение зашкаливало Директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова вспоминает, что первые дни пандемии дались очень тяжело, и дело тут вовсе не в лечении пациентов, а в их мышлении. Ведь у многих болезнь протекала без симптомов, они были уверены, что абсолютно здоровы. Результаты ПЦР-тестроивания говорили обратное. - Ровно год как мы боремся с невидимым врагом. Первыми поступили два пациента, оба случая были завозными, обе женщины были госпитализированы в нашу больницу. У нас заранее был подготовлен корпус, мы обучили персонал. Но все мы боялись, боялись неизвестности. На руках врачей были протоколы лечения диагностики. Но мы не знали ка окна практике все будет происходить,  как будет протекать болезнь, как организм пациентов будет реагировать на вирус. Далее количество больных начало увеличиваться, поступили еще четверо пациентов - это водители транзитных большегрузов из Узбекистана, у которых вирус был выявлен на границе. Потом еще и еще. У многих пациентов не было клинических проявлений вируса, но был положительный результат ПЦР-тестирования, они были носителями. Вот когда-то и начались у нас проблемы, нам порой не удавалось убедить человека, что в его организме есть вирус. Нам важно было изолировать заразившихся, поэтому мы госпитализировали всех. Первое время случаи были в основном завозными и ЮКО, Жамбылской области, России. У многих уже были клинические проявления. Работать было тяжело, во-первых, недоверие пациентов. Особенно тяжело было уговаривать мужчин, убеждать, что они вынуждены лечиться, что в их организме есть вирус. Они думали, что все это игра, придуманная неизвестно кем. Их тоже можно было понять, ведь с виду здоровые ребята вынуждены были по 20 дней находиться в одной палате, в одном боксе, никуда не выходить и ни с кем не общаться. Медработникам было очень трудно работать в таких условиях, психологическое напряжение зашкаливало. Нам даже пришлось звать на помощь сотрудников полиции, так как самостоятельно мы не могли удержать их в стенах больницы, - говорит Надия Ахметова. Вахтовиков Надия Ахметова отнесла к другой категории пациентов, с которыми тоже случились определённые трудности. - Тяжело было госпитализировать людей, которые считают себя здоровыми. Тогда у нас начали появляться тяжёлые пациенты, первый летальный случай был зафиксирован в середине мая. Дальше начали заражаться медработники, они начали бояться, отказывались работать, заходить в "грязную" зону. Но принятое решение выплачивать надбавки стало мощным стимулом работать дальше. Болезнь изучали по ходу работы, сопоставляли с протоколом лечения. Мы радовались, когда пациенты выздоравливали. Только тогда люди поняли, что мы имеем дело с новой не озвученной болезнью. Нам начали помогать спонсоры, родственники наших пациентов и волонтёры. Всего на тот момент нам была оказана помощь на сумму около миллиарда тенге. Мы почувствовали поддержку и нам стало чуть легче. Самый сложный месяц - июль, больницы были переполнены, многие болели на дому, их лечили дистанционно, - рассказала Надия Ахметова. Сейчас, по словам директора инфекционной больницы, многие поняли всю серьёзность заболевания. - Болезнь еще не отступила, она есть. Беречь себя - это не просто слова. Нужно заботиться о своём здоровье, о здоровье своих близких. Нужно укреплять иммунную систему, мыслить позитивно, радоваться каждому дню и любить жизнь. Такие пациенты быстрее выздоравливать. Испытывать положительные эмоции, не поддаваться страху и депрессии. Нужно помогать друг другу, прислушиваться советам и рекомендациям, - заключила Надия Ахметова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Карантин коронавирус

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