Строители, возводившие постамент памятника Курмангазы и Дине НУРПЕИСОВОЙ, заявили в полицию об акте вандализма, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pamyatnik3 Ирлан ГАЙСИН, директор компании, которая занималась строительством постамента к скульптурной композиции Курмангазы-Дина по улице Нурпеисовой, с мнением жителей города о недобросовестном строительстве не согласен. Он считает, что памятник подвергся нападкам вандалов. - В апреле 2017 года неизвестными людьми был совершен акт вандализма над скульптурой, посвященной КУРМАНГАЗЫ Сагырбаеву и Дине НУРПЕИСОВОЙ в сквере вблизи ТД "Атриум". Так как памятник находится на балансе у акимата, я обращался в ЖКХ, чтобы об этом заявили в ДВД ЗКО, - пояснил директор строительной компании. - Это очень трудоемкая работа, а кто-то взял и разломал постамент. Теперь я вызываю специалистов из Алматы, чтобы устранили разрушение. Это дорогостоящая процедура. Поэтому, надеюсь, что людей, которые разрушали скульптуру, найдут и они понесут наказание. Стоит отметить, что в течении трех лет эта скульптура находится на гарантийном сроке у строительной компании, которая возводила ее. В ДВД ЗКО факт подтвердили. - В настоящее время по данному факту ведется расследование, - пояснили в полиции. Напомним, жители города обратились в редакцию "МГ" с заявлением, что памятник, стоимость которого 60 млн тенге, уже частично осыпается. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"