Жулдыз СИСЕНОВА нашлась 3 мая в городе Уральске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жулдыз Сисенова Жулдыз Сисенова 21-летнюю девушку нашли сотрудники полиции. Как рассказала родственница Жулдыз, после публикации заметки о том, что девушка пропала, к ним домой пришли сотрудники полиции и оформили розыск. И уже 3 мая семье позвонили из полиции и сообщили, что Жулдыз нашлась. - Сотрудники полиции сказали, что местонахождение девушки удалось вычислить по мобильному телефону. Сегодня ее должны привезти домой. Причину ухода из дома мы еще не знаем, - пояснила золовка Жулдыз. Родные Жулдыз рады, что она жива и здорова, а двое детей скоро увидят свою маму. Напомним, Жулдыз СИСЕНОВА  вышла из дома 26 апреля ранним утром. Она сказала родственникам, что уезжает в город по делам, но так и не вернулась. Дома Жулдыз ждали двое малолетних детей. Кристина КОБИНА