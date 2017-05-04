Фото Михаила Баранова Около пяти тысяч человек пройдут от областного акимата до парка Первого Президента. Единственное требование: нужно принести с собой портрет дедушки или бабушки, которые участвовали в ВОВ. Портрет должен быть размером 50 на 70 см. Об этом рассказала руководитель управления культуры Актюбинской области Маржан КОРГАНБАЕВА. По ее словам, инициатором этого масштабного мероприятия выступили сами жители, в прошлые годы были организованы подобные шествия, в этот раз тоже решили продолжить добрую традицию. - В области проживает около 140 участников ВОВ, в некоторых районах и вовсе остались единицы. Шествие полка в районах не намечается, - добавила Маржан КОРГАНБАЕВА.