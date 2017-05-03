Видео, запечатлевшее червяка в бутерброде, было опубликовано в автомобильном сообществе zello_atyrau.- Как может червяк выжить после жарки? - вопрошает один из подписчиков. - Может из овощей? Значит, натуральный продукт, - пишет второй. TGqvnCDRsh8 Как прокомментировала корреспонденту портала "Мой ГОРОД" коммерческий директор гипермаркета "Marco" ТЦ "Байзар", живого червя в бутерброд скорее всего подкинули конкуренты. Производство регулярно подвергается проверке контролирующих органов. - Мы будем подавать в суд, напишем заявление в полицию, чтобы нашли этого человека, который написал ложную информацию. Другое дело, если бы червяк был мертвым. Мы провели проверку у себя на производстве, живого червяка там быть не может однозначно. Это, скорее всего, проделки конкурентов. Наши юристы уже этим занимаются. Мы регулярно проводим термическую обработку продуктов, нас регулярно проверяет СЭС, такого быть не может. Кто эту "утку" пустил, будем разбираться. Мясо - говядина - у нас собственное производство, у нас только недавно было обследование СЭС. Проводили испытание, наше производство очень хорошо себя показало, у нас толпы посетителей, - прокомментировала ситуацию Асем АДАЕВА. По мнению руководства гипермаркета, автора видео было бы легче найти, если бы оно было опубликовано на личной странице покупателя. Однако, ролик намеренно опубликован в паблике с многотысячными подписчикам, что уже вызывает мысль о проделках конкурентов.