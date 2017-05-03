Со слов очевидцев, ДТП произошло примерно в 15.30 часов. - Мы самого ДТП не видели, а только заметили мужчину, которого сбил автомобиль, - пояснили очевидцы. Как рассказал водитель автомобиля BMW, он ехал по улице Курмангазы, направляясь в сторону областной клинической больницы. - Я ехал на разрешающий сигнал светофора. Тут неожиданно из-за припаркованных машин на обочине выбежал на проезжую часть мужчина. Я резко вывернул руль вправо, хотел избежать столкновения, но все-таки не успел и сбил его. Меня вынесло на бордюр. Ехал примерно со скоростью 50 км/час, -заверил водитель. На месте работают дознователи.