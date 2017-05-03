- В основном, всем поможем, никто без поддержки не останется. На сегодняшний день при городском акимате работают семь групп, которые подсчитывает ущерб. В течение недели комиссия сообщит, кому дадим землю, кого поселим в общежитие. Также пострадавшие узнают, кому предоставят жилье, а кто вернется в свой дом. Будет учитываться материальное положение семей, - сказал он. По словам Сапарбаева, есть люди, которые пользуясь паводком, хотят решит все свои проблемы. - Но так делать нельзя. Все решается в рамках закона, - добавил аким.