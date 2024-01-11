Сестра пропавшего 35-летнего Дениса Любимова, говорит, что ее брат в ночь на первое января отмечал Новый год со знакомым на базе отдыха в посёлке Дарьинское района Байтерек. После праздника его больше никто не видел.

Сотрудник Приурального отдела полиции, который занимается поисками Дениса, рассказал, что мужчину начали искать восьмого января.

— Мужчина поехал в гости к снохе в село Дарьинское, после отправился отмечать праздник на базу отдыха, которое находится примерно в семи километрах от поселка. Утром первого января знакомый, с которым было застолье, Дениса не видел. Он подумал, что Денис ушёл в село. Сноха же думала, что мужчина всё ещё на базе и позвонила туда. Около недели о том, что мужчина пропал, никто не знал. Позже с заявлением обратились к нам. Поиски ведутся. Сейчас в поле много снега, сугробы, — рассказал сотрудник полиции.

Всех кто видел пропавшего или располагает какой-либо информацией о местонахождении Дениса Любимова, просят сообщить по номеру телефона полиции: 8-(777)-393-66-41.