5 января 2024 года гражданин Ишмухамбетов Камбар Алиммагзонович, проживающий по адресу ЗКО, район Байтерек, с. Забродино обратился с заявлением в суд района Байтерек об объявлении умершим своего отца Ишмухамбетова Алиммагзона Баймукановича 27.01.1967 г.р., уроженца ЗКО, район Байтерек, с.Чапаево, не работающий, который в 2001 году был объявлен в розыск.

Всем тем, кто располагает сведениями о местонахождении Ишмухамбетова А.Б. просьба сообщить по следующим телефонам 8-777-299-81-46, 8-705-515-80-70, 8-711-30-22-236 в течение трех месяцев с момента данной публикации.