Жительница Атырау Гульнур Жанбырбаева в сентябре 2019 года приобрела Toyota Camry 2014 года выпуска в Армении и привезла его домой. Позже женщина передала авто своему знакомому, а когда попросила вернуть обратно, выяснилось, что он продал машину.

Женщина писала заявление в департамент полиции и автомобиль был в розыске. В апреле 2020 года установили, что транспорт находится в Уральске и имеет нелегальный статус, то есть на него незаконно установили казахстанские номера 282 LBA 07. В базе МВД VIN-код автомобиля (уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков) зарегистрирован на утилизированный Volkswagen Golf 1992 года выпуска.

Хозяйка авто 16 ноября 2022 года провела одиночный пикет к зданию областной прокуратуры с обращением к президенту помочь узаконить своё авто. Уголовное дело закрыли, машину вернули, но авто имело две регистрации: армянскую, где хозяйкой является Гульнур Жанбырбаева; ещё одним владельцем является жительница Уральска. Чтобы разобраться в ситуации жительница Атырау снова обратилась в суд, чтобы признать казахстанскую регистрацию (на второго человека) незаконной.

Супруг Гульнур Жанбырбаевой рассказал, что его жена выиграла суд, она теперь единственная хозяйка машины.

— Справедливость восторжествовала, последний суд был на нашей стороне. Но большой проблемой является то, что из-за действий ДВД ЗКО истек срок подачи документов на регистрацию иностранных авто. А на армянском учёте мы ездить не можем, потому что на машину нельзя сделать страховку. Мы всё доказали, что машины была куплена в Грузии, что мы её растаможили в Армении, все документы имеются. Но ездить на ней мы не можем. Что теперь делать мы не знаем, — рассказал мужчина.

Напомним, что легализация иностранных автомобилей проходила с 23 января до первого июля. За это время владельцы машин могли поставить авто на учёт, заплатив 200 тысяч тенге утилизационного сбора и небольшую сумму за регистрацию.