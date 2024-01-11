Вопиющий случай произошел шестого декабря 2022 года микрорайоне Авангард. Полицейские задержали мужчину, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. Мама везла дочь на уроки, вышла на несколько минут из авто. Девочка была в машине, в это время мужчина сел в авто и уехал вместе с ребёнком. Как пишут соседи, девочка – инвалид детства и страдает ДЦП.

В июне 2023 года точку в этой истории поставил специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области. Мужчину признали виновным сразу по двум статьям уголовного кодекса - это покушение на изнасилование девочки и угон авто, причинивший крупный ущерб.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании. Поэтому обстоятельства дела в силу оглашать не стали.

– Вина подсудимого полностью доказана показаниями малолетней потерпевшей и ее законного представителя, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, заключениями экспертиз, - подчеркнули в суде Атырауской области. Сам подсудимый вину свою признал.

Приговором суда мужчина признан виновным по обеим статьям. Окончательно ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.