“Барселона”

“Барсу” в этом сезоне лихорадит. Уверенные и красивые победы чередуются с внезапными потерями очков. Нервничают болельщики, нервничает Хави: обычно сдержанный тренер каталонцев грязно обругал мать судьи во время матча Ла Лиги с “Лас Пальмасом”. Если говорить серьезно, то все логично. У “Барселоны” по-прежнему проблемы с финансами, из-за чего, например, ей пришлось лететь на товарищеский матч в США прямо посреди сезона только ради гонорара. Кроме того, в лазарете по-прежнему ведущие игроки команды. Марк-Андре тер Штеген лечит спину, Маркос Алонсо недавно перенес операцию на пояснице, а про порванные “кресты” Гави и говорить не приходится. Но, конечно, в матче с “Осасуной” “Барса” — фаворит, о чем красноречиво говорит коэффициент 1.43 на ее победу в основное время.

5 последних матчей “Барселоны” (3-1-1, 11-9)

Кубок Испании. “Барбастро” - “Барселона” 2:3

Ла Лига. “Лас Пальмас” - “Барселона” 1:2

Ла Лига. “Барселона” - “Альмерия” 3:2

Ла Лига. “Валенсия” - “Барселона” 1:1

ЛЧ. “Антверпен” - “Барселона” 3:2

“Осасуна”

Памплонцы смотрятся бедным родственником в компании грандов. Усиливает это ощущение тот факт, что “Реал”, “Барса” и “Атлетико” скинулись по 300 000 евро, чтобы “Осасуна” смогла съездить в Саудовскую Аравию на Суперкубок и не разориться. И все же недооценивать “Осасуну” не стоит. Эта команда дала настоящий бой “Реалу” в финале Кубка короля весной, а в составе есть интересные футболисты. Например, хорватский форвард Анте Будимир, наколотивший уже 9 голов в текущей Ла Лиге. Впрочем, у “Осасуны” есть серьезная потеря: травмирован аргентинский нападающий Чими Авилья. Романтики от футбола могут обратить внимание на коэффициент 4.80 на проход “Осасуны” в финал турнира.

5 последних матчей “Осасуны” (3-1-1, 6-4)

Кубок Испании. “Кастельон” - “Осасуна” 0:1

Ла Лига. “Осасуна” - “Альмерия” 1:0

Ла Лига. “Мальорка” - “Осасуна” 3:2

Ла Лига. “Осасуна” - “Райо Вальекано” 1:0

Ла Лига. “Кадис” - “Осасуна” 1:1

Личные встречи

По очным встречам у “Барсы” тотальное преимущество. В последний раз “Осасуна” обыгрывала каталонцев в “ковидной” Ла Лиге 2020 года. Тогда на пустом “Камп Ноу” памплонцы победили “Барселону” со счетом 2:1.

Прогноз

Оборона “Барсы” — проходной двор. За последние 12 матчей команда Хави не пропустила лишь один раз. Поэтому коэффициент 1.79 на “обе забьют” выглядит привлекательно.

