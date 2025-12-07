В преддверии Нового года на территории рынка «Депо» прошел региональный фестиваль «Новогодний гусь».

На территории рынка с утра звучали новогодние песни и музыка, в ярмарке принимало участие большое количество желающих продать перед Новым годом как можно больше праздничной продукции. Были здесь не только горожане, но и предприниматели из районов, товары с частного подворья. Тушки курей, уток, гусей, молочные изделия, мясо крупного рогатого скота, мед, фрукты и овощи, рыба, а также можно было приобрести изделия ручной работы.

По словам представительницы татарского ЭКО Ринаты Ишмаковой, на ярмарку они привезли гусей под маркой «Деликатесы семьи Гилазовых» из Актаныша республики Татарстан. В наличие были сыровяленые и копченые гуси, сыровяленая нарезка конины, индейка, бастурма куриная. В татарской семье веками хранится рецепт как вялить мясо.

Также музыкальные номера представили этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана. Со сцены звучали немецкие, русские, татарские, украинские, белорусские песни. Татарский центр разыграл целое представление о национальном празднике гусей. А детский ансамбль «Малиновые зори» под руководством И.Тоболевой исполнил свои зажигательные танцы.

Самым зрелищным был конкурс «Гусиные бега», в которых приняло участие 25 птиц. Бега выглядели так: в специально отгороженном загоне из двух полосок, подгоняемые своими хозяевами соревновались два гуся. Было весело наблюдать, как птицы, иной раз растерявшись не шли, а их подгоняли хлопаньем, и даже порой несли на руках их хозяева. Кто первым из птиц переступит ленту, тот и победил. Соревнования прошли в три этапа.

Зубарзат Латиповой из села Тоганас Сырымского района 73 года. Не смотря на свой возраст женщина дома держит большое хозяйство. На праздник она привезла своего гуся для участия в бегах. Ему выдали номер 20.

– Гусь апрельский, холмогорской породы. Он такой крупный, что выглядит вожаком стаи. Гусей держу постоянно, но в этом году решила еще приобрести курей, индюков, бройлеров, уток, сибирских цесарок. Некоторых птиц сын дрессирует. Он очень любит с ними возиться, – рассказывает участница. – Вообще гуси в нашей семье появились, когда поселок еще назывался Правда, и в нем проживало много немцев. Вот они и привили любовь к птице. Первого гуся я назвала Катриэль. Этого тоже зовут Катриэль, это его потомок. Он очень привязан ко мне, и ходит за мной по пятам.

Гусь Катриэль в первом забеге пришел первым, чем очень порадовал свою хозяйку, и она его даже расцеловала. Но в двух других забегах немного подустал от большого внимания. В итоге он занял третье место. Второе место присудили птице из Трекино под номером 11. И первое призовое место отдали гусю из Актау под номером 21.

Оксана КАТКОВА,

фото автора