В прошлом году объём IT-услуг, оказанных казахстанскими специалистами иностранным компаниям и частным лицам, превысил 303,7 млрд тенге.

Согласно недавнему исследованию Finprom, среднемесячная заработная плата в секторе «Информация и связь» (включая IT) достигла 818,1 тыс. тенге, что делает IT одной из самых высокооплачиваемых отраслей в стране.

Рост отрасли и экспорт IT-услуг

В 2024 году объём IT-услуг, оказанных казахстанскими специалистами иностранным компаниям и частным лицам, превысил 303,7 млрд тенге — это более 17% от всего рынка услуг сектора.

Общий объём оказанных IT-услуг по стране составил 1,7 трлн тенге, что на 25,9% больше по сравнению с 2023 годом.

Где и кто получает самые высокие доходы

Самые высокие зарплаты — в столице и крупнейших городах: в Астане доходы IT-специалистов достигают 975,3 тыс. тг, в Алматы — 898,8 тыс. тг, в Алматинской области — 791,9 тыс. тг.

Даже при минимальных доходах в менее развитых регионах отрасли уровень заработка остается заметно выше среднереспубликанского.

Для молодых специалистов и разработчиков, работающих на внешние заказы, — IT остаётся одним из самых привлекательных путей карьеры. Высокие доходы и стабильный спрос на услуги делают эту отрасль перспективной и прибыльной. Кроме того, рост экспортных IT-услуг усиливает привлекательность казахстанских специалистов на международном рынке.