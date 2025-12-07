Он был под домашним арестом.

В Уральске специализированный суд по административным правонарушениям рассмотрел дело в отношении уральца, который нарушил условия домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Суд установил, что мужчина умышленно повредил электронный браслет, срезав ремешок. Эти он причинил материальный ущерб на 150 тысяч тенге. Устройство принадлежало департаменту полиции ЗКО. Факт вмешательства в работу браслета был зафиксирован автоматизированной системой контроля.

Сам обвиняемый признал свою вину и объяснил, что снял браслет, чтобы выйти из дома и сходить в магазин.

Суд признал мужчину виновным по статье 147-1 КоАП РК — за умышленное повреждение чужого имущества, если действия не содержат признаков уголовного преступления. Ему назначили административный арест на 10 суток.

В полиции подчеркнули, что контроль за соблюдением ограничений ведётся круглосуточно, а любые попытки вмешательства в работу электронных средств слежения рассматриваются как серьёзное правонарушение и влекут строгую ответственность.