Синоптики прогнозируют гололедицу.

Снег с дождем ожидается на западе Казахстана 7 декабря

По данным РГП «Казгидромет», 7 декабря в Западно-Казахсатнской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман, гололед. Температура воздуха днем +3 градуса, ночью до 5 градусов мороза.

Небольшие осадки и гололед ожидаются и в Атырауской области. Днем +3 градуса, ночью до -2.

Дождь, снег, гололед синоптики прогнозируют и в Актюбинской области. Днем ожидается до 2 градусов тепла, ночью похолодает до -7.

В Мангыстауской области ожидается снег с дождем, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +5 градусов, ночью около 0.