В Уральске прошёл показ моды

Одним из самых впечатляющих моментов II Международного фестиваля моды Аqjaiyq Fashion Festival, организованного Ассоциацией дизайнеров и модельеров ЗКО при поддержке управления культуры, является показ моды.

Дизайнер-модельер международного уровня, член Евразийского союза дизайнеров Раушан Ануарбекова из Алматы начала творить ещё с 13 лет. Сейчас, в свои 45 лет, она достигла мирового уровня. Коллекцию дизайнер подготовила за две недели благодаря своей команде. Такое было у них желание удивить уральцев. При шитье моделей она использует доступные ткани, для того, чтобы люди могли повторить её образ. Это велюр, бархат, щёлк и другие доступные виды ткани. В работе модельер использует только отечественную продукцию для поддержания своих производителей.

– Я считаю, что Уральск один из важнейших городов со своей историей, культурой и прелестями. На фестиваль я приехала, чтобы познакомиться с модой Западного Казахстана и привезла свою коллекцию в современном казахском стиле с этническими нотками. Поэтому очень хочу, чтобы мои модели могли носить и западноказахстанские женщины, – поделилась Раушан.

Художник-дизайнер Маржан Маршал из Атырау представила свою «Солнечную» коллекцию, состоящую из щёлка. Когда видишь её модели, то представляешь солнце, степь, чистое голубое небо. Каждая из 10 девушек несла птицу, олицетворяющую счастье, мир, добро.

– В Атырау бизнес, а именно в плане у дизайнеров, начал развиваться недавно. Они вышли из своих ателье, маленьких бутиков, произошел своеобразный бум дизайнеров. Женщины нашего города стали носить казахстанские наряды, казахстанские бренды, и это очень радует потому, что это свое родное, красивое. Совсем недавно у нас для дизайнеров Атырау впервые организовали большой показ. Сегодня они стараются донести цвет, гармонию, национальный орнамент, чтобы наши женщины были неповторимыми. Вот скажем казакин, одевается не каждый день, а мне надо сделать его этно-современным, ежедневным, и в пир и в мир, чтобы женщина могла в нем выйти, – делится Маршал.

Маржан уже почти 15 лет одевает атырауских женщин в национальную одежду. Начала с чапанов, которые долго не принимали и называли фуфайками, а теперь совсем другой подход. Ей очень приятно видеть казахских женщин в своих нарядах.

15 казахстанских дизайнера из Кокшетау, Атырау, Алматы и Уральска представили свои самые удачные и новейшие коллекции в этностиле. Айдана Омарова, Айымгуль Кошкинова, Раушан Ануарбек, Айгуль Бигалиева, Айгерим Бекбулатова, Жанна Каленова, Лаура Джуан, Лунара Илхам Гызы, Айсулу Уразбаева и другие дизайнеры несмотря на то, что многие из них недавно стали создавать свои коллекции, но уже являются популярными и завсегдатаями показов моды в Алматы, Париже, Дубае, Турции, Берлине, Милане, Лондоне.

Оксана КАТКОВА,

фото автора