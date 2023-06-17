Еще одно смертельное ДТП в Атырау: погибла семья из шести человек

Супружеская пара и четверо детей погибли на трассе Атырау—Актобе, передает портал "Мой ГОРОД".

Скриншот с видео МВД РК

Авария произошла сегодня, 18 июня, в 9:10. Столкнулись Lada Priora и автобус Yutong, сообщает Polisia.kz.

— В результате ДТП погибли пассажиры 1985 года рождения, 2013 года рождения, 2016 года рождения, 2019 года рождения и 2021 года рождения. Водитель автомобиля Lada Priora 1982 года рождения, в результате полученных телесных повреждений скончался в Атырауской областной больнице. Погибшие—супружеская пара с четырьмя детьми, то есть одна семья, — сообщили в полиции.

По данному факту ведется расследование.

В другом ДТП, которое случилось в Атырауской области на трассе Доссор—Кульсары—Бейнеу, погибли четыре человека. Авария произошла 17 июня. Столкнулись автомобили Lada Priora и Toyota Camry.

