Вооруженный мужчина заперся с людьми в банке в Астане

Неизвестный мужчина захватил в заложники несколько человек, сообщает Polisia.kz.

Фото предоставлено МВД РК

— В здании Kaspi Bank на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен, — говорится в сообщении Polisia.kz.

Сообщается, что на месте происшествия находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры.