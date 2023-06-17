Вооруженный мужчина заперся с людьми в банке в Астане

Неизвестный мужчина захватил в заложники несколько человек, сообщает Polisia.kz.
— В здании Kaspi Bank на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен, — говорится в сообщении Polisia.kz.
Сообщается, что на месте происшествия находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры.
— Стражи порядка просят жителей столицы соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу, — сообщили в полиции.