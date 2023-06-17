В банке находится в заложниках 7 человек — МВД РК

Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank, передает портал "Мой ГОРОД".

Фото предоставлено МВД РК

Как сообщает Polisia.kz, в заложниках у захватчика находится предположительно 7 человек. Информация о том, что на захватчике полицейский бронежилет, не соответствует действительности.

— На месте работают сотрудники отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащие к спецоперации не привлекались. Призываем граждан опираться на информацию из официальных источников. Призываем СМИ не распространять непроверенную информацию, — пояснили в МВД.

В Kaspi Bank прокомментировали ситуацию.

— В настоящий момент в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет. Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал. Просим ответственно отнестись к распространению любой информации и не препятствовать работе правоохранительных органов. Любая недостоверная информация может привести к обострению ситуации, — проинформировали в банке.

В МВД РК заявили, что заложники освобождены.

— Проведена успешная силовая операция. Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен. Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали, — дополнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в здании Kaspi Bank в Астане по улице Достык неизвестный мужчина заперся вместе с посетителями. Отмечалось, что мужчина вооружен, полицейские начали вести с ним переговоры.

