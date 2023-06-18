Четыре человека погибли в ДТП на трассе Атырауской области

После столкновения один из автомобилей загорелся, передает портал "Мой ГОРОД".

Как сообщает Polisia.kz, столкновение Lada Priora и Toyota Camry произошло на трассе Доссор—Кульсары—Бейнеу 17 июня.

— В результате удара автомобиль Lada Priora загорелся. 31-летний водитель и 22-летний пассажир Lada, а также 51-летний пассажир Camry погибли на месте происшествия. 52-летний водитель иномарки скончался в больнице, — говорится в сообщении МВД РК.

Двое пассажиров Toyota Camry с различными телесными повреждениями доставлены в Макатскую районную больницу.

