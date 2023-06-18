Недаром одна пациентка в возрасте 80 лет отозвалась об этом кабинете «островком социалистического отношения к пациентам».

Первый врачебный кабинет «Доктор Вера» был открыт в 2003 году. На протяжении многих лет его основатель и врач высшей категории Вера Гродненская и ее команда высококлассных специалистов оказывают реабилитационную помощь населению области, применяя новейшие аппараты и технологии. В медицинском учреждении проводят успешную реабилитацию самых различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сердечно-сосудистые патологии и другие.

- Именно мои сотрудники – это основной костяк нашего кабинета, которые создают имидж учреждения. К собственному офису я шла с 1998 года, работала в арендованных кабинетах, и 20 лет назад открыла кабинет. Начинали мы с элементарного, у нас был только массаж и лазер, постепенно у нас увеличивалось количество оборудования, начали сотрудничать с российскими фирмами-производителями, стали закупать у них современные аппараты. Большинство оборудований мы используем из серии «ДиаДЭНС». Кроме того у нас есть почти вся линейка аппаратов из серии «Рикта», к которому у нас есть масса насадок и мы можем лечить практически все болезни глаз, носа, ушей, рта, - рассказала Вера Гродненская.

Стоит отметить, что во врачебном кабинете уделяется особое внимание состоянию этих аппаратов. Каждые два года они проходят тестирование на базе завода производителя. Кроме этого в медицинском учреждении используется аппарат «Эсмил», предназначенный для лечения и профилактики различных болезненных состояний, таких как: артриты, боли в спине, болезни суставов, а также при вывихах и растяжениях. Аппарат «Эсмил»-новое поколение Рикты где наряду с лазером красным светом магнитом инфракрасным введен Ченс обезболивание и синий свет - светотерапия усиливающая лазер.

Вера Гродненская тепло отзывается о своих сотрудниках и подчеркивает, что коллектив состоит из высококвалифицированных специалистов, которые постоянно совершенствуют свои навыки и следят за последними тенденциями в медицине.

-Мы понимаем, что каждый пациент уникален, поэтому ставим индивидуальный подход в основу нашей работы. Наша миссия - помочь вам достичь и поддерживать оптимальное здоровье и благополучие. Мы предлагаем широкий спектр реабилитационных услуг. Я как врач, высшей категории провожу тщательное обследование и предоставляю реабилитацию индивидуально для каждого больного. Мы предлагаем спектр услуг профилактических программ по реабилитации,чтобы предупредить многие заболевания. В "Доктор Вера" доступны эффективные методы реабилитации, опираясь на последние медицинские достижения. Наша команда готова помочь вам справиться с различными заболеваниями и вернуть вам здоровье и жизненную активность, - говорит Вера Гродненская.

Чуткое отношение к пациентам – неотъемлемая часть работы врачебного кабинета. Наши специалисты ценят время, поэтому приемы ведутся строго по записи, соблюдая график. К тяжелобольным пациентам специалисты выезжают на дом и оказывают полный спектр медицинских услуг.

Мама девятимесячного малыша Шынар Тенизова говорит, что вместе с сыном пришли за вторым курсом массажа. Ребенку поставили диагноз дисплазия, его ножка все время была напряжена. Начиная с третьей процедуры состояние малыша стали наблюдаться значительные улучшения.

– Нам родственница посоветовала пролечиться во врачебном кабинете «Доктор Вера», и мы не раздумываясь пришли на прием. Предыдущее лечение в другой клинике не дало положительных результатов, поэтому я возлагала большие надежды. Они к счастью, оправдались, сейчас сыну намного лучше, - говорит мама ребенка.

Вера Анатольевна гордится своим коллективом и уверена, что успех и популярность врачебного кабинета эта заслуга всей ее команды.

Врачебный кабинет «Доктор Вера» находится по адресам:

ул. Кусаинова 53, мкр. Жана Орда 67/2 (2 этаж)

Тел.87789973057

@doctor_vera_reabilitolog

Лицензия ЛП № 001041 от 28.01.2002г. выдана Министерством здравоохранения РК.

