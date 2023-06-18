В прокуратуре Астаны рассказали о захватчике заложников в Kaspi банке

Им оказался уроженец Жамбылской области, который с 2013 года состоит на учёте наркозависимых лиц.

Скриншот с видео

Прокуратура Астаны возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в Kaspi банке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

18 июня в одном из отделений банка по улице Достык 12 освободили семь заложников. Захватчиком оказался уроженец Жамбылской области 1993 года рождения, который с 2013 года состоит на учёте наркозависимых лиц.

На место происшествия прибыли аким Астаны, министр внутренних дел, первый заместитель генерального прокурора и другие подразделения спецслужб. Преступника обезвредили и водворили в ИВС.

— По данному факту начато досудебное расследование по статье 261 УК РК "Захват заложника". Проводятся следственные действия, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в здании Kaspi Bank в Астане по улице Достык неизвестный мужчина заперся вместе с посетителями. Отмечалось, что мужчина вооружен, полицейские начали вести с ним переговоры. В заложниках оказалось семь человек.

