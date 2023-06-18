Четыре микрорайона и несколько пригородных сёл в Атырау остались без электроэнергии

Обломки крыш, сорванные штормовым ветром, попали в высоковольтные провода и повредили электроснабжение.

Фото с Instagram-страницы

atyrau_jaryk

В сообщили, что сильный ветер обесточил четыре микрорайона и пять пригородных сёл в Атырау.

Штормовой ветер сорвал с некоторых домов и объектов крыши, обломки которых попали в высоковольтные провода и повредили электросети. В результате без света остались населённые пункты Бирлик, Мунайшы, Геолог, Томарлы, Акжар, Аксай, Алмалы, а также городские микрорайоны Мирас и Жулдыз-1, 2, 3.

Сообщается, что специалисты уже приступили к устранению неполадок. Над повреждениями работают восемь единиц техники и пять специализированных бригад.

Телефоны аварийных служб АО «Атырау Жарык»:

диспетчер по городу Атырау - 20-53-05, WhatsApp: +7 771 177 00 08;

диспетчер по Атырауской области – 32-84-32, 32-42-78.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.