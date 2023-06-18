Подрядчик перекрыл дорогу: почему аллею в Уральске не принимают в эксплуатацию

Объект не соответствовал параметрам, которые указаны в документации.

Фото Медета Медресова

В районе школы №19 по программе «Бюджет народного участия» компания «Жайыкпромсервис» построила аллею, парковку и постелила дорожное полотно. Объект был готов ещё месяц назад. Но в отделе ЖКХ, по словам директора ТОО, не торопятся его принимать. 16 июня подрядчик перекрыл проезжую часть. Он заявил, что из-за задержки с приёмом работы он не может выплатить зарплату сотрудникам.

Заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства Жанболат Хайржан сообщил, что объект не принимают из-за недочётов, а также его несоответствия с документаций.

— Было ли по договору, что работы буду выполняться с привязкой к финансированию? Нет. Что касается оплаты труда рабочих, в нашу компетенцию это не входит. По кодексу предпринимательская деятельность осуществляется за счёт собственного риска бизнесмена. В целом работы были с замечаниями. Объект не соответствовал параметрам, которые указаны в документации. Об этом предварительно было сообщено подрядной организации. Они должны устранить нарушения. В лице заказчика никаких правонарушений нет, — сказал Хайржан Жанболат.

Заместитель руководителя отдела ЖКХ отметил, что объект в эксплуатацию примут после устранения недочётов.

