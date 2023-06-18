До назначения руководил группой в Центре развития Алматы.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

На должность руководителя управления энергетики и водоснабжения Алматы назначен Талгат Малыбаев. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города.

Талгат Малыбаев родился 20 декабря в 1987 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «Транспорт».

Свою трудовую деятельность начал в 2010 году в качестве специалиста департамента стратегии и бюджетного планирования АО «Агро-Консалтинг-К». В разные годы работал в строительных компаниях, также занимал руководящие должности в ТОО «Алматинские тепловые сети» и СПК «Жетысу». До назначения был руководителем группы реализации базового направления повышения качества услуг ЖКХ в Центре развития Алматы.

