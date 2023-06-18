Казахстанская журналистка погибла в Грузии

Подозреваемого в её убийстве задержали.

Фото Ерболат Алтайұлы в Facebook

Журналистка Назира Даримбет в Facebook сообщила, что её коллега Жанбота Толеген пропала. Одноклассницы сообщили Даримбет, что Толеген была убита в Грузии.

Убийство произошло ещё 21 мая. 24 мая МВД Кахетии (регион Грузии) сообщило о задержании подозреваемого в умышленном убийстве иностранного гражданина. Ему грозит до 15 лет заключения.

— Следствие установило, что подсудимый в результате конфликта, возникшего в муниципалитете Сагареджо, нанёс тупым предметом смертельное ранение иностранному гражданину и давнему знакомому — Ж.Т. Подозреваемый бросил тело женщины в реку, чтобы замести следы преступления, и скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого вскоре после инцидента, — информировали в министерстве.

Расследование продолжается.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.