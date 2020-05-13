Авиарейсы возобновляются с 13 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Авиарейсы возобновляются в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Такая информация появилась на сайте Primeminister.kz. Сегодня, 13 мая, на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова был принят ряд конкретных решений, направленных на восстановление сфер экономики и обеспечение занятости населения. - C 13 мая 2020 года возобновляются внутренние авиарейсы с городами Шымкент, Актау, Уральск, Жезказган, Балхаш, Урджар и Зайсан, - сообщается на сайте Primeminister.kz. Между тем генеральный директор ТОО «Международный аэропорт «Орал» Хайретдин Раскалиев отметил, что список авиарейсов пока еще неизвестен и будет обнародован позже. К слову, 11 мая на брифинге главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев пояснил, что авиарейсы будут постепенно запускаться только тогда, когда темп прироста зараженных СOVID-19 будет не более 2%. При этом пассажиры не будут сдавать ПЦР-тесты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.