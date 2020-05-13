Кафе, столовые и гостиницы заработают в Казахстане 18 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Минздрав поддержал идею клеить на двери кафе заключения об их санитарном состоянии Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на сайте Primeminister.kz, 13 мая на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова был принят ряд конкретных решений, направленных на восстановление сфер экономики и обеспечение занятости населения. С 18 мая 2020 года будет разрешена деятельность: - гостиничных комплексов; - объектов общественного питания вместимостью до 30 посадочных мест; - объектов общественного питания, функционирующих на открытом воздухе с летними площадками в соответствии с санитарными требованиями. Кроме того, с 18 мая возобновляется работа объектов религиозного поклонения с соблюдением санитарных норм, при заполнении не более 30 процентов от общей полезной площади. Кроме того, 13 мая возобновят полеты в еще семь казахстанских городов. А с 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.