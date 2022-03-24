В Казахстане создали комиссию по демонополизации экономики, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Новые области в Казахстане: когда разработают проекты указов и постановлений Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе премьера сообщили, что в состав комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители генеральной прокуратуры и АО «Самрук-Казына».
- Комиссия будет рассматривать вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях, - говорится в сообщении.
На первом заседании комиссии премьер-министр Алихан Смаилов поручил в недельный срок внести предложения по механизмам передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов. Утром 24 марта сообщалось, что акимат пытается отменить решение о приватизации «Алматы қала жарық». Местные власти заявляют, что решение о приватизации противоречит нормам законодательства.