Министерство здравоохранения опубликовало соответствующий проект приказа, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Около 25 тысяч упаковок антибиотиков завезли в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно документу, опубликованному на сайте «Открытых НПА», предлагается на шесть месяцев запретить вывоз с территории Казахстана лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций, медицинских изделий, а также материалов и комплектующих для их производства. Исключение составляют:
  • товары, перемещаемые транзитными перевозками, которые начинаются и заканчиваются за пределами РК;
  • медицинские изделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования;
  • товары, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи;
  • товары, ввезённые и приобретённые для личного пользования в рамках розничной реализации;
  • лекарства и медизделия, полученные в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и ОСМС;
  • образцы для проведения выставок без права их дальнейшей реализации;
  • образцы, поступающие для проведения исследований и испытаний;
  • радиофармацевтические препараты, изготовленных непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;
  • образцы для проведения экспертизы при государственной регистрации;
  • лекарства передовой терапии, произведённые для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора;
  • лекарства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию ЕАЭС;
  • лекарства, необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;
  • лекарства и медизделия, произведённые товаропроизводителями РК, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы «СТ-1», в отношении которых введён запрет.
Проект приказа находится на публичном обсуждении до шестого апреля.