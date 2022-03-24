Kaspi Postomat это устройство для получения товаров из Магазина на Kaspi.kz. Kaspi.kz запустил сеть Kaspi Postomat для бесплатной доставки Раньше при совершении покупки клиент мог выбрать доставку до дверей. Но некоторым клиентам было неудобно договариваться о времени доставки и ждать курьера дома. Поэтому Kaspi.kz предложил своим любимым клиентам новый инновационный способ доставки – Kaspi Postomat. Теперь можно заказать доставку в ближайший Kaspi Postamat и самостоятельно забрать покупку в удобное время. Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: «Мы постоянно создаем инновационные сервисы для наших любимых клиентов. Теперь с помощью Kaspi Postomat можно забрать заказ из нашего интернет-магазина в удобное время по дороге домой. Чтобы забрать свой заказ, достаточно сканировать Kaspi QR на экране Kaspi Postomat и сразу же магически откроется ячейка с вашим заказом. Все просто и удобно. Спасибо каждому нашему любимому клиенту, что вы вдохновляете нас на инновации. Мы и дальше будем радовать вас инновационными сервисами, которые улучшают жизнь!» В Казахстане установлены уже около 1000 Kaspi Postomat, в том числе 350 устройств в Алматы. Они размещаются в отделениях Kaspi.kz, в торговых и бизнес-центрах, в магазинах у дома и на АЗС. Kaspi.kz запустил сеть Kaspi Postomat для бесплатной доставки Доставку через Kaspi Postomat можно выбрать в процессе покупки в интернет-магазине на Kaspi.kz. Заказы в Kaspi Postomat надежно защищены. Все устройства находятся под круглосуточным видеонаблюдением, а каждая ячейка оснащена уникальным электронным замком. Чтобы получить заказ, нужно отсканировать Kaspi QR на экране Postomat и ячейка с вашим заказом автоматически откроется. Kaspi.kz запустил сеть Kaspi Postomat для бесплатной доставки Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.