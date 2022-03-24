- Самостоятельно исправить поломку они не смогли, поэтому по спутниковой связи обратились за помощью к спасателям. Нажав на кнопку SOS на спутниковом телефоне, туристы смогли передать координаты и своё местоположение. Первым сообщение получила компания, оказывающая услуги связи в США, затем данное сообщение передали через посольство Казахстана в полицию Алматы, которые в свою очередь передали в ДЧС Алматинской области, - рассказали в пресс-службе департамента.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение в ДЧС Алматинской области поступило в 19:58 23 марта. В районе перевала Асы застряли двое иностранцев - граждане Бельгии и Франции. Прибывшие спасатели выяcнили, что у мужчин 1987 года рождения сломалась взятая в аренду машина, на которой они планировали посетить природные достопримечательности Казахстана.В медицинской помощи туристы не нуждались. Их отправили в Алматы.