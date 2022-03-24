- Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли. Прошу правительство дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты, - сказал он.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент России заявил, что теперь РФ будет поставлять газ за рубли. При этом, в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключённых ранее контрактах.Европейский Союз зависит от России примерно на 40% по поставкам природного газа.