Продавать капусту по этой цене будут с 15 апреля по 15 мая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Картофель по 230 тенге, морковь по 250: в Уральске снова дорожают овощи В акимате Алматы сообщили, что договорились о прямых поставках раннеспелой тепличной капусты из крестьянских хозяйств в Сарыагашском, Келесском и Сайрамском районах Туркестанской области. С 15 апреля по 15 мая в торговые сети «Магнум», Small, Toimart напрямую с фермерских полей доставят 550 тонн капусты. Розничная цена на полке составит около 185 тенге за килограмм.
- Согласно меморандуму, с июня 2022 года будут также организованы бесперебойные поставки капусты, выращенной на открытом грунте, в объёме около двух тысяч тонн, - отметили в ведомстве.
Цены на овощи в Казахстане резко выросли осенью 2021 года. Капуста тогда стала дороже сразу на 25%.