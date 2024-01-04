Взрыв в двухэтажном кафе на улице Сырыма Датова произошёл около 02:00 четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар.

Начальник департамента ЧС ЗКО Ернур Утегенов находится на месте происшествия. По его словам, взрыв мог вызвать хлопок газо-воздушной смеси в результате чего обрушилась стена, потолочное перекрытие и крыша кафе.

— Пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы в областную многопрофильную больницу. Обнаружили два обгоревших тела и газовый баллон ёмкостью 50 литров. Повреждены три автомобиля, находившиеся рядом и оконные проёмы соседнего здания. Ведутся аварийно-спасательные работы, сложность заключается в том, что через бетонное перекрытие вместе с крышей упала стена и под завалами остались люди. Сотрудники разбирают каждую конструкцию, — рассказал начальник департамента ЧС по ЗКО.

Фото Медета Медресова

Один из очевидцев ЧП отметил, что на первом этаже двухэтажного здания находилось круглосуточное кафе, а в момент взрыва в помещении были люди. Позже их вывозили и эвакуировали. Есть погибшие.

— Взорвался газовый баллон, лично я вечером видел там четыре баллона пропана. На втором этаже я арендую офис, а кафе занимало первый этаж, — говорит очевидец ЧП.