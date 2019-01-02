Иллюстративное фото из архива "МГ" Теректинский районный суд Западно-Казахстанской области вынес обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя отдела ЖКХ Сулеймена Бахитова. Из материалов уголовного дела следует, что в 2017 году Бахитов заключил договор госзакупок на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных внутрипоселковых дорог Теректинского района с главой крестьянского хозяйства «Надежда» Савченко 7,9 млн тенге. При этом он договорился, что никаких работ производить не надо. Обналиченные деньги главе КХ было предложено передавать обратно Бахитову. - Глава КХ производил снятие поступающих на его расчетный счет средств за минусом 10%. Они требовались ему для оплаты налогов и отчислений. Деньги он возвращал Бахитову, который присваивал их и использовал по своему усмотрению,- отмечено в приговоре суда. В июле 2018 года Бахитов потребовал от Савченко передать ему 200 тысяч тенге в качестве вознаграждения за содействие в беспрепятственном подписании актов выполненных работ по текущему ремонту улицы Айтиева в поселке Федоровка на сумму 1,88 млн тенге. Савченко предложил чиновнику 100 тысяч тенге и тот согласился. При передаче этих денег Бахитова задержали сотрудники антикоррупционной службы. Бахитов был признан виновным в совершении преступлений по статьям 189 часть 3 УК РК "Присвоение вверенного чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, должностным лицом, сопряженное с использованием им своего служебного положения" и 366 часть 1 УК РК "Получение взятки". Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.