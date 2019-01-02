Иллюстративное фото из архива "МГ" 383 раза выезжали бригады скорой помощи к актюбинцам в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Поводы - гипертония, температура у детей, для 6 актюбинцев понадобилась реанимация при остром коронарном синдроме, а одному жителю была оказана помощь при остром нарушении мозгового кровообращения. Травмы получили 15 человек. 1 января вызов поступил к пострадавшему 30-летнему мужчине. У себя на балконе он хотел запустить салют, но петарда взорвалась прямо в руках. Скорая приехала через 9 минут, больного госпитализировали в БСМП. Состояние тяжелое, у него диагностирована рваная рана правого предплечья, травматическая ампутация фаланги пальца левой кисти, был травматический шок 1 степени, сообщили на станции скорой помощи Актобе .Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.