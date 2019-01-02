Еще 32 человека числятся пропавшими без вести, в том числе семь детей. Фото с сайта Lenta.ru Рано утром 31 декабря в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа, произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса, передает MK.ru В зоне обрушения проживали 120 человек. По поручению президента Владимира Путина в Магнитогорск вылетели министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев. По предварительным данным, в результате трагедии погибли 13 человек, среди которых один ребенок, передает MK.ru. А судьба еще 32, среди которых семь детей, остается неизвестной. Еще шесть человек госпитализированы, среди которых 11-месячный ребенок. Состояние малыша оценивается как тяжелое. Сейчас работы на высоте прекращены, продолжается разбор завалов внизу. Кроме того, 1 января  в Магнитогорске около 11 часов ночи на проспекте Карла Маркса произошел взрыв в маршрутном такси марки "ГАЗель".  При взрыве в микроавтобусе погибли три человека. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ЧП выясняются, передает Lenta.ru. Сегодня в Челябинской области объявлен день траура. Государственные флаги на административных зданиях приспущены, развлекательные мероприятия отменены. Горожане устроили стихийный мемориал рядом с поврежденным домом. А в Москве люди приносят цветы, игрушки и свечи к столичному представительству Челябинской области на Славянской площади. Тем временем, следствие опровергло версию теракта, передает Lenta.ru. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  