Иллюстративное фото из архива "МГ2Чтобы не остаться без возможности поздравить родных и близких с наступившим Новым годом, не забудьте зарегистрировать свой мобильный аппарат, привязав его IMEI к своему ИИН, отправив SMS с данными своему оператору связи.Новый налог для фрилансеров Казахстанцы, оказывающие услуги казахстанцам (физическим лицам), с нового года должны платить единый совокупный платеж (ЕСП). Для плательщиков ЕСП установлена минимальная ставка по подоходному налогу и социальным платежам в размере один МРП (для столицы, городов республиканского и областного значения) и 0,5 МРП (для жителей других населенных пунктов). В едином совокупном платеже 10 процентов его объема приходится на индивидуальный подоходный налог, 20 процентов – отчисления в фонд социального медицинского страхования, 30 процентов – пенсионные выплаты, 40 процентов отчислений – в фонд обязательного медстрахования. Плательщики ЕПС не используют труд наемных работников, а сами выполняют работы и оказывают услуги физическим лицам. Прочие фрилансеры должны быть оформлены как индивидуальные предприниматели или заключить с юрлицом договор ГПХ. Для них в 2018 году введены обязательные пенсионные отчисления. Снижение подоходного налога при маленькой зарплате С 1 января индивидуальный подоходный налог для граждан с зарплатой менее 25 МРП (63 125 тенге) уменьшится в 10 раз. Налоговая амнистия для бизнесменов С 1 января проведут налоговую амнистию. Она коснется более 90 тысяч предпринимателей, которые имеют общую задолженность на сумму в 340 миллиардов тенге. Государство обязалось списать с бизнеса все пени и штрафы при условии погашения до 31 декабря 2019 года основного долга, который имеется на 1 октября 2018 года. По данным Минфина, ведомство планирует списать 130 миллиардов тенге, из них 123 миллиарда тенге — пени, 7,3 миллиарда тенге — штрафы.Пенсионный возраст для женщин в очередной раз по графику повысят в Казахстане – с 1 января 2019 года он составит 59 лет. Мужчины выходят на пенсию в 63 года. Для женщин, согласно принятому несколько лет назад закону, предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста. Изменения касаются казахстанок, которые родились с 1960 по 1964 годы.Размер пенсионных выплат изменят с нового года. Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 16 037 тенге; минимальный размер пенсии — 36 108 тенге. Минимальный размер заработный платы с нового года увеличен в 1,5 раза относительно прожиточного минимума и составит 42 500 тенге. С нового года в стране устанавливается новый размер минимальной заработной платы, которая теперь будет почти в 1,5 раза больше прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 29 698 тенге. Добавим, что месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и соцвыплат, штрафов, налогов и других платежей с нового года равен 2 525 тенге.С нового года в Казахстане вводится новая тарифная методологии для энергетического сектора, таким образом тарифы на электроэнергию и товарный газ будут снижены.Обязательные загранпаспорта для детей Провозить несовершеннолетних по вклейке в паспорте родителей больше нельзя. С 1 января 2019 года казахстанские дети до 16 лет обязаны иметь собственные заграничные паспорта при выезде за пределы страны. Изменения внесены в закон из-за ужесточения требований мировым сообществом паспортно-визового контроля. Причина – усиление угрозы терроризма и экстремизма. Техпаспорта нового образца для автомобилей С 1 января в Казахстане вводят новые техпаспорта – размером с кредитную карту и с чипом, похожие на современные водительстве права и удостоверение личности. Бежать и в срочном порядке менять старый техпаспорт на новый не нужно, выданные до нового года документы будут действительны до перерегистрации автомобиля. Отмена "бумажной" автостраховки Онлайн-страхование вводится в Казахстане с нового года для автовладельцев. Оно отменяет необходимость возить с собой "бумажную версию" страховки. Водителю необходимо иметь при себе лишь водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля (техпаспорт). Замена традиционных страховок на электронные будет поэтапной, как и в случае с техпаспортом. Трудовые книжки станут электронными Также поэтапно казахстанцы будут переходить на электронные трудовые книжки, которые вводятся взамен бумажных с 1 января 2019.Цены на сигареты снова вырастут с нового года. Минимальная розничная стоимость пачки сигарет из 20 штук составит 380 тенге. Изменения коснутся сигарет с фильтром, без фильтра, а также папирос. Отметим, что цены на сигареты в Казахстане повышают на 20 тенге каждые шесть месяцев: в 2017 году сигареты обходились как минимум в 320 тенге, затем – в 340 тенге, а с 1 июля до 31 декабря 2018 года цена за пачку была установлена в размере 360 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.